Брошенную в московской поликлинике девочку передали под опеку бабушки

Малолетнюю девочку, которую мать бросила в московской поликлинике, передали бабушке. Об этом 29 мая сообщили в департаменте труда и соцзащиты населения Москвы.

Как отмечают в департаменте, в среду девочку выписали из больницы, где она почти две недели проходила обследование. После выписки ребенка взяла под предварительную опеку семья бабушки по отцовской линии. В этой семье с согласия матери уже воспитывается пятилетний брат малышки.

В больнице девочку навещали сотрудники соцзащиты, с ней занимался психолог. Специалисты отметили, что она охотно шла на контакт и общалась.

«У нее хорошо развиты навыки самообслуживания, психическое и физическое состояние соответствует возрасту», — рассказали в департаменте соцзащиты. Там добавили, что социальные службы в дальнейшем будут оказывать опекунам ребенка поддержку. При необходимости с девочкой продолжит работать психолог.

16 мая мать оставила двухлетнюю дочь в поликлинике на Бутырской улице. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как женщина привела ребенка в медицинское учреждение, а ушла оттуда уже одна. Работники поликлиники вызвали полицию. Правоохранители начали доследственную проверку.