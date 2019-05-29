Еврокомиссар назвал условие для продолжения диалога о вступлении Косово в ЕС
Приштина должна полностью отменить стопроцентные пошлины на сербские товары для продолжения диалога о вступлении в Евросоюз. Об этом 29 мая заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан на брифинге в Брюсселе.
По его словам, он намерен провести встречу с властями Косово по этой проблеме в июле, передает ТАСС.
Правительство Косово в ноябре прошлого года ввело таможенные пошлины в размере 100% на сербские и боснийские товары. Тогда же еврокомиссар Хан заявил, что это решение должно быть немедленно отменено.
МИД РФ, в свою очередь, призвал Евросоюз повлиять на косовские власти и добиться немедленной отмены пошлин
Косово объявило о своей независимости от Сербии в 2008 году.
Признания самопровозглашенная республика добилась от Международного суда ООН в 2010 году. При этом Косово не признают порядка 60 стран, в том числе Россия, Китай, Греция, Испания, Израиль и другие.
28 мая президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны и спецназ в полную боевую готовность из-за того, что косовская полиция задержала 13 сербов на севере Косово и Метохии.
При этом он заявил, что Белград готов бороться за сохранения мира в регионе «почти любой ценой». ЕС призвал стороны к максимальной сдержанности.