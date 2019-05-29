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Еврокомиссар назвал условие для продолжения диалога о вступлении Косово в ЕС

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Фото: REUTERS/Piroschks van de Wouw
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Приштина должна полностью отменить стопроцентные пошлины на сербские товары для продолжения диалога о вступлении в Евросоюз. Об этом 29 мая заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан на брифинге в Брюсселе.

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По его словам, он намерен провести встречу с властями Косово по этой проблеме в июле, передает ТАСС.

Правительство Косово в ноябре прошлого года ввело таможенные пошлины в размере 100% на сербские и боснийские товары. Тогда же еврокомиссар Хан заявил, что это решение должно быть немедленно отменено.

МИД РФ, в свою очередь, призвал Евросоюз повлиять на косовские власти и добиться немедленной отмены пошлин

Косово объявило о своей независимости от Сербии в 2008 году.

Признания самопровозглашенная республика добилась от Международного суда ООН в 2010 году. При этом Косово не признают порядка 60 стран, в том числе Россия, Китай, Греция, Испания, Израиль и другие.

28 мая президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны и спецназ в полную боевую готовность из-за того, что косовская полиция задержала 13 сербов на севере Косово и Метохии.

При этом он заявил, что Белград готов бороться за сохранения мира в регионе «почти любой ценой». ЕС призвал стороны к максимальной сдержанности.

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