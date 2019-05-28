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Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

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Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Соответствующий указ опубликован 28 мая на сайте главы государства.

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В госпограничной службе, в свою очередь, заявили, что оснований для недопуска Саакашвили на территорию государства больше нет, поскольку гражданину Украины не может быть отказано в праве въезда в страну.

Саакашвили уже прокомментировал эту новость и пообещал прилететь на Украину уже в среду, 29 мая.

«Он (Зеленский. — Ред.) вернул мне гражданство Украины, которого меня лишили незаконно, ровно так же, как и выслали из страны. Завтра во второй половине дня я прилечу в Киев, где у меня много товарищей, где я служил в армии», — рассказал экс-губернатор грузинской телекомпании Rustavi 2.

Экс-глава Одесской области обратился к Зеленскому с просьбой вернуть ему гражданство 22 мая.

В 2013 году Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004-2013 годах, покинул страну из-за уголовного преследования. Позже политик стал гражданином Украины и занял пост губернатора Одесской области. Однако из-за конфликтов с украинским президентом Петром Порошенко он был лишен гражданства.

В сентябре 2017-го Саакашвили попытался въехать в страну из Польши. После того как пограничники перекрыли въезд, он с помощью сторонников прорвал кордон и оказался на территории Украины. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около $130. После этого Саакашвили провел в стране несколько акций с требованием отставки властей.

Власти Украины 12 февраля 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, откуда он незаконно попал на украинскую территорию. По его словам, его заставили сесть в самолет, применив грубую силу.

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