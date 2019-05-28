Саакашвили назвал дату своего возвращения на Украину

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину в среду, 29 мая. Об этом он сообщил грузинской телекомпании Rustavi 2.

«Он (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.) вернул мне гражданство Украины, которого меня лишили незаконно, ровно так же, как и выслали из страны. Завтра во второй половине дня я прилечу в Киев, где у меня много товарищей, где я служил в армии», — рассказал он.

В свою очередь, пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что оснований для недопуска Саакашвили в страну больше нет.

«Гражданин Украины не может быть ограничен в праве въезда на территорию Украины», — передает его слова «РИА Новости».

Ранее 28 мая Зеленский вернул Саакашвили гражданство. Бывший губернатор отметил, что, кроме личных вопросов у его возвращения на Украину только одна цель — поддержать нового, очень талантливого президента и его команду.

Экс-глава Одесской области обратился к Зеленскому с просьбой вернуть ему гражданство 22 мая.

В 2013 году Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004-2013 годах, покинул страну из-за уголовного преследования. Позже политик стал гражданином Украины и занял пост губернатора Одесской области. Однако из-за конфликтов с украинским президентом Петром Порошенко он был лишен гражданства.

В сентябре 2017-го Саакашвили попытался въехать в страну из Польши. После того как пограничники перекрыли въезд, он с помощью сторонников прорвал кордон и оказался на территории Украины. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около $130. После этого Саакашвили провел в стране несколько акций с требованием отставки властей.

Власти Украины 12 февраля 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, откуда он незаконно попал на украинскую территорию. По его словам, его заставили сесть в самолет, применив грубую силу.