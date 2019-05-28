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Политолог назвал возвращение Саакашвили на Украину появлением еще одного клоуна

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Возвращение экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украину — это появление еще одного клоуна на арене цирка. Такое мнение высказал политолог Алексей Мухин, считающий, что президент Украины Владимир Зеленский «играет в большого либерала».

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«Возвращение Саакашвили — это появление еще одного клоуна на арене цирка. Иногда они работают в паре. Как Бим и Бом, Штепсель и Тарапунька и т.д.», — цитирует эксперта телеканал «Звезда».

Он предположил, что на возвращении Саакашвили как политического игрока на Украину настояли его американские покровители.

«И будет исполнять какую-то из своих функций. Одну из них он уже выполнил. Он возглавил администрацию Одесской области и поставил под контроль американских компаний порты. Что дальше будет — я не знаю. Это, наверное, секрет», — сказал политолог.

Ранее 28 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

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