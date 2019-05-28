Bloomberg подсчитал возможный ущерб от торговой войны США и Китая

Объем мирового ВВП в 2021 году может упасть на $600 млрд, если в результате торговой войны США и КНР пошлины будут расширены и охватят весь американо-китайский рынок. К такому выводу пришли экономисты агентства Bloomberg Дэн Хансон и Том Орлик.

Вместе с тем, согласно подсчетам экспертов, в случае если торговой войны не будет, экономики двух стран всё равно ожидает замедление через два года на 0,2% и 0,5% соответственно. По прогнозу экономистов, в результате замедлится и рост мирового производства, отмечает «Газета.Ру».

Торговая война между КНР и США продолжается с июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. Соединенные Штаты ввели пошлину в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок $34 млрд в год. Тогда же Китай принял зеркальные ответные меры.

Позже, в начале декабря 2018 года, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Американский лидер согласился не повышать тарифы с 1 января 2019 года. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта.

Переговоры с Пекином шли успешно, и Трамп выражал готовность продлить соглашение. Однако 11 мая глава Белого дома поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд. Как уточнялось в заявлении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, в такую сумму оценивается «весь оставшийся импорт» из страны.

Пекин ответил введением пошлин в размере 5–25% на импорт из США стоимостью $60 млрд. Они начнут действовать с 1 июня.