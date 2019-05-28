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В Ярославле СК проверит данные о травмировании женщины фейерверком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Ярославле следователи проведут проверку публикаций СМИ о травмировании женщины неразорвавшимся снарядом от фейерверка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Ярославской области.

Отмечается, что инцидент произошел на территории Тверицкого пляжа, где проходило развлекательное мероприятие. Во время праздничного фейерверка женщина получила травму головы.

Правоохранители проверят, соответствовали ли оказываемые услуги требованиям безопасности, и по итогам проверки примут решение.

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