Учитель математики получил почти шесть лет тюрьмы за хранение взрывчатки в США

Суд американского Нью-Йорка приговорил учителя математики Кристиана Торо к пяти годам и десяти месяцам тюрьмы за хранение взрывчатки в своей квартире в районе Бронкс. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Суд установил, что осужденный платил ученикам школы за то, что они разбирали петарды и собирали взрывчатый порошок. Одна из его учениц рассказала об этом правоохранительным органам, пишет «РИА Новости».

Мужчина признал себя виновным. На данный момент его брат также ожидает приговора. Как именно они собирались использовать взрывчатку, неизвестно. Также отмечается, что срок в 15 месяцев, который Торо уже отбыл в предварительном заключении, будет ему засчитан.

22 апреля сообщалось, что в американском городе Сан-Диего сотрудники местной полиции задержали вооруженную женщину с десятимесячным ребенком.