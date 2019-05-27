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«Ростех» назвал условие поставок боеприпасов Пентагону

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия может поставить в США боеприпасы, если Вашингтон отменит мешающие этому ограничения, сообщили в пресс-службе «Ростеха» в понедельник, 27 мая.

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Так в компании отреагировали на объявленный Пентагоном тендер на приобретение патронов для оружия, не используемого НАТО. Позициями в заказе стали, в частности, патроны для пистолетов Токарева и Макарова, автомата Калашникова (5,45 и 7,62 калибра), пулеметов ПКМ, ПКТ, ДШК и ЯкБ.

Как пояснили в «Ростехе», указанные в перечне пулеметы и автоматы — это оружие российского и советского производства, которое ранее поставлялось в страны Африки, Азии и Латинской Америки. Более того, это оружие и его копии были произведены в ряде других стран, добавили в госкорпорации.

«Для поставок соответствующих патронов США выделяют финансирование, регулярно объявляя тендеры на закупку патронов к оружию советского/российского стандартов», — подытожили в компании, сообщение приводит «РИА Новости».

В апреле сообщалось, что Вашингтон прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года. У военных не возникнет проблем с созданием американского двигателя и рассматривать запасные планы на случай провала Пентагон не планирует, заявил глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд.

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