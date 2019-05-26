«Техмаш» выпустил первую партию неуправляемых ракет «Бронебойщик»

Российский концерн «Техмаш» выпустил первую партию новейших неуправляемых авиационных ракет С-8ОФП «Бронебойщик» калибра 80 мм для отработки возможных сценариев применения разработки в армии. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 26 мая.

«Мы за счет собственных средств подготовили партию для опытно-войсковой эксплуатации по отработке способов боевого применения этих боеприпасов», — заявил гендиректор «Техмаша» Владимир Лепин.

Заместитель гендиректора «Техмаш» Александр Кочкин отметил, что компании нужно было время для корректировки технического задания. Он добавил, что в ближайшее время заказчик должен принять решение об изменении этих требований.

Государственные испытания ракеты завершились в феврале 2019 года.

Ракета «Бронебойщик» предназначена для боевых вертолетов и самолетов, в том числе Су-24, Су-25, МиГ-29, Ми-28 и других. Она может поражать легкобронированную технику и надводные корабли на расстояниях до 6 км.

Ранее 24 мая стало известно, что Росгвардия планирует принять на вооружение ручной пулемет РПК-16, разработанный концерном «Калашников».