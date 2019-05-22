РВСН получили первые комплексы «Авангард»

Комплексы «Авангард» и «Ярс» начали поступать на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. Они сменят ракетные установки советского производства, которые будут выведены из боевого состава. Об этом заявил командующий РВСН Сергей Каракаев в среду, 22 мая, сообщает «РИА Новости».

По словам Каракаева, инфраструктуру для постановки ракетного полка с «Авангардом» уже развернули в Ясненском ракетном соединении Оренбургской области. По плану полк заступит на боевое дежурство к концу 2019 года.

Боевой блок «Авангарда» может совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей скорость звука более чем в 20 раз. Кроме того, его возможности позволяют обходить зоны средств ПРО.

В конце 2018 года Министерство обороны России провело успешный испытательный пуск «Авангарда» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Ракеты сбили условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае. За испытаниями следил президент России Владимир Путин.