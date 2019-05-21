В Минобороны рассказали о семи разновидностях пайков для солдат

Питание российских военнослужащих зависит от их физических нагрузок, рассказал заместитель министра обороны, глава материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил, генерал армии Дмитрий Булгаков.

«У летчика они одни (физнагрузки. — Ред.), у подводника — другие, у спецназовца зимой в горах — третьи. Кстати, энергетическая ценность базового пайка российского военнослужащего самая мощная: 4200 ккал в сутки», — сказал он в интервью сайту aif.ru.

По словам генерала, то, что было раньше «фирменным знаком» военной кухни — тушенка и «консервы мясорастительные» — остались только на гражданке.

Как пояснил замминистра, сейчас «потомки сухого пайка», называемые индивидуальными рационами питания (ИРП), имеются в семи разновидностях по дням недели. Это необходимо для того, чтобы военнослужащим не приедалась однообразная пища, добавил он.

Генерал отметил, что устрицами солдат не кормят, поскольку это скоропортящийся продукт.

В качестве примера газета опубликовала фото армейского пайка, рассчитанного на трехразовый прием пищи — завтрак, обед и ужин. На снимке изображены: порционные мясо с горошком, говядина тушеная, каша с говядиной и икра овощная, чай, галеты, плавленный сыр, яблочное повидло, банка сельди, упаковка витаминов, сухой спирт, чай, сахар и соль, салфетки, спички.

Как отмечает издание, каждый третий из миллиона военнослужащих Российской армии имеет прямое отношение к системе МТО. В системе служат 165 тыс. военных и 145 тыс. гражданских лиц.