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Армия получит имитирующий «звездный налет» учебный комплекс

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Фото: Пресс-служба АО ИЭМЗ Купол
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Учебно-тренировочный комплекс «Адъютант», способный создавать сложную мишенную обстановку для средств ПВО, начнет поступать на вооружение российской армии с 2020 года. Об этом в четверг, 16 мая, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на

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директора по военно-техническому сотрудничеству Ижевского электромеханического завода «Купол» Игоря Иванова.

«В этом году госиспытания будут завершены, и мы надеемся, что в следующем году мы начнем серийные поставки», — говорится в сообщении.

В составе «Адъютанта» беспилотный самолет с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), с турбореактивным двигателем, имитатор крылатой ракеты и вертолет.

Особенностью комплекса является то, что он может создать сложную мишенную обстановку — так называемый «звездный налет», когда ракеты атакуют со всех направлений.

30 апреля стало известно, что элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прометей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству. Отмечается, что С-500 будет способна бороться даже со спутниками.

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