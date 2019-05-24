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В Росгвардии допустили вооружение пулеметами РПК-16

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Росгвардия планирует принять на вооружение ручной пулемет РПК-16. Это произойдет в случае успешного прохождения всех испытаний, сообщил журналистам руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии Алексей Беззубиков.

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«Заканчивается апробация ручного пулемета РПК-16. Он показывает себя лучшим образом и с большой долей вероятности будет принят на вооружение», — цитирует Беззубикова «РИА Новости».

Он отметил, что при положительном результате масштабы закупок могут составить «достаточно серьезную цифру».

РПК-16 — российский ручной пулемет, производимый группой компаний «Калашников». Впервые он был представлен на форуме «Армия-2017». Стрельбу из него можно вести из двух источников патронов: первым является штатный магазин автомата Калашникова, вторым — специально разработанный магазин барабанного типа. Скорострельность оружия составляет 700 выстрелов в минуту.

Ранее сообщалось, что американское издание National Interest назвало пулемет Калашникова (ПКМ) лучшим образцом оружия, созданным российским конструктором.

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