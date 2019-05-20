«Техмаш» начал испытания интеллектуальных взрывателей для РСЗО

Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) приступил к предварительным испытаниям «умных» взрывателей для современных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора «Техмаша» Александра Кочкина.

«Мы находимся на этапе предварительных испытаний, выявляем все проблемные вопросы, но динамика достаточно положительная», — отметил Кочкин.

В феврале глава «Техмаша» Владимир Лепин сообщил, что российские РСЗО, в том числе «Торнадо-Г», будут оснащаться «умными взрывателями» нового поколения, опытные образцы будут готовы в 2020 году. Он пояснил, что интеллектуальный взрыватель сможет самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решение о подрыве в необходимой точке траектории.

Ранее 20 мая стало известно, что Минобороны РФ заказало в «Техмаше» первую опытно-промышленную партию новейших 30-миллиметровых снарядов с управляемым подрывом. В ближайшее время начнутся госиспытания.