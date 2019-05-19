На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»
Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С». Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.
По его словам, в дальнейшем будет производится модернизация уже существующих систем «Смерч» до уровня «Торнадо-С».
«Первая реактивная бригада в этом году поставлена вооруженным силам, началась опытно-промышленная эксплуатация. Соответственно, по заданию Минобороны РФ отработана документация на модернизацию РСЗО «Смерч» до «Торнадо-С», - цитирует его «РИА Новости».
«Торнадо-С» — наиболее мощные и дальнобойные РСЗО в мире. На каждой такой машине расположено 12 пусковых установок, из которых можно вести огонь как залпом, так и одиночными ракетами. Дальность полета ракет — 120 км. Разработчики планируют увеличить ее до 200 км.
27 апреля военные выполнили первые боевые пуски из РСЗО на полигоне Капустин Яр.