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На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С». Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

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По его словам, в дальнейшем будет производится модернизация уже существующих систем «Смерч» до уровня «Торнадо-С».

«Первая реактивная бригада в этом году поставлена вооруженным силам, началась опытно-промышленная эксплуатация. Соответственно, по заданию Минобороны РФ отработана документация на модернизацию РСЗО «Смерч» до «Торнадо-С», - цитирует его «РИА Новости».

«Торнадо-С» — наиболее мощные и дальнобойные РСЗО в мире. На каждой такой машине расположено 12 пусковых установок, из которых можно вести огонь как залпом, так и одиночными ракетами. Дальность полета ракет — 120 км. Разработчики планируют увеличить ее до 200 км.

27 апреля военные выполнили первые боевые пуски из РСЗО на полигоне Капустин Яр.

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