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Российские артиллерийские бригады перейдут со «Смерчей» на «Торнадо-С»

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В российской армии реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» стали заменяться на модернизированные системы «Торнадо-С». Об этом рассказал начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский в интервью «Красной звезде», опубликованном в понедельник, 19 ноября.

«С этого года началось плановое перевооружение реактивных артиллерийских бригад с РСЗО крупного калибра «Смерч» на модернизированную РСЗО «Торнадо-С», — заявил он.

Новые РСЗО обладают увеличенными характеристиками по дальности и точности стрельбы.

3 октября сообщалось, что научно-производственный концерн «Техмаш» (входит в «Ростех») в ближайшее время представит Минобороны эскиз новейшей перспективной малокалиберной РСЗО, которая сможет вести огонь спецснарядами калибра 50–80 мм ночью и в условиях задымленности на поле боя и сбивать цели на дальности 1,5–2 км.

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