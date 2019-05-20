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Минобороны заказало первую партию снарядов с управляемым подрывом

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Минобороны РФ заказало первую опытно-промышленную партию новейших 30-миллиметровых снарядов с управляемым подрывом. В ближайшее время начнутся госиспытания, пишет 20 мая ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора концерна «Техмаш» Александра Кочкина.

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«Сегодня мы производим первую партию этих боеприпасов и уже выходим на стадию государственных испытаний. Я думаю, что в следующем году эта работа завершится», — сказал Кочкин, отметив, что Минобороны уже заказало партию снарядов.

Кочкин указал, что применение новых боеприпасов потребует модернизации уже имеющихся образцов техники — дооснащения аппаратурой управления. Однако использовать такие 30-миллиметровые снаряды можно и в авиации, и в сухопутных войсках, и в военно-морской технике.

Ранее управляющий директор НПО «Прибор» Юрий Набоков сообщал, что российские системы с боеприпасом управляемого подрыва будут дешевле мировых аналогов, так как в них используется лазер, который требует только установки блока лазерного управления, а не глубокой модернизации всей боевой машины.

18 мая в «Техмаше» обозначили сроки завершения разработки авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит».

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