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«Техмаш» обозначил сроки завершения разработки авиаракеты «Монолит»

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Фото: tecmash.ru
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Опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» появится в 2021–2022 годах. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал замгендиректора российского научно-производственного концерна «Техмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Кочкин.

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«Полностью раскрывать информацию по ракете «Монолит» не будем. Это авиационная управляемая ракета нового поколения, которая будет относиться к классу высокоточного оружия. Сегодня идет согласование с заказчиком всех параметров», — отметил он.

Кочкин подчеркнул, что разработка «Монолита» идет за счет собственных средств. По его словам, госиспытания уже будут проходить с имеющимся контрактом.

В октябре 2018 года сообщалось, что «Техмаш» по собственной инициативе разрабатывает новую авиационную ракету «Монолит». Об этом рассказал гендиректор концерна Владимир Лепин. Он отметил, что снаряд предназначен для боевых самолетов и вертолетов.

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