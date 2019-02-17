Завершились испытания новейшей ракеты «Бронебойщик»

Разработанная «Техмашем» новейшая авиационная ракета «Бронебойщик» прошла государственные испытания. Как сообщил 17 февраля гендиректор концерна Владимир Лепин, сейчас решается вопрос о серийных поставках ракеты в армию России.

«Объем государственных испытаний авиационной ракеты нового поколения С-8ОФП, известной как «Бронебойщик», завершен в 2018 году. На данный момент отрабатываются варианты ее боевого применения с различных носителей», — приводит «РИА Новости» комментарий Лепина.

Гендиректор отметил, что сейчас «Техмаш» прорабатывает с Минобороны России вопрос о начале серийных поставок «Бронебойщика».

Новейшая авиационная ракета «Бронебойщик» предназначена для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8. Она пополнит семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 мм. По словам Лепина, «Бронебойщик» способен пробивать преграды, которые стоят перед заданными целями, и при этом не разрушаться.

Накануне, 16 февраля, замглавы МИД Сергей Рябков объявил о начале разработки ракет наземного базирования средней дальности.