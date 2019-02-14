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В Чехии ответили на новости о размещении в стране ракет США

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Фото: TASS/Nicolas Armer
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Чехия не намерена размещать на своей территории американские ракетные базы после выхода США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом рассказал «Известиям» пресс-секретарь Минобороны центральноевропейской страны Ян Пейшек. По его словам, новости о появлении подобных объектов являются искажением заявлений главы военного ведомства Любомира Метнара в интервью чешским СМИ.

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Прага и раньше отказывалась от размещения на своей территории американского вооружения, напомнил чешский депутат от партии «Свобода и прямая демократия» Ярослав Голик. Развертывание вооружения в нынешних условиях вызовет недовольство местных жителей. Вместе с тем, подобный шаг отразится и на международных отношениях. Однако Россия и НАТО не являются врагами страны, отметил политик.

10 февраля в некоторых российских СМИ появилась информация о возможном развертывании ракет США на территории Чехии после отказа Москвы и Вашингтона от соблюдения ДРСМД. Соглашение предусматривало запрет на производство, использование и хранение баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 0,5 тыс. до 1 тыс. км) дальности.

Однако в прошлом году американская сторона обвинила РФ в создании ракеты 9М729, нарушающей условия договора. Россия продемонстрировала вооружение на брифинге для военных атташе иностранных государств, отметив, что его характеристики не противоречат соглашению. Несмотря на это, США решили выйти из него. Москва ответила тем же.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Ракетная пауза: Чехия не будет размещать у себя РСМД

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