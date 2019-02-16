Прямой эфир

Завершились испытания ядерной энергоустановки для ракеты «Буревестник»

0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские специалисты завершили испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты «Буревестник». Об этом 16 февраля рассказал источник в отечественной ракетостроительной отрасли.

Ракетная пауза: Чехия не будет размещать у себя РСМД
Министерство обороны страны надеется на возвращение Москвы и Вашингтона к договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

«В январе на одном из полигонов успешно завершен важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса «Буревестник» — испытания ядерной энергетической установки», — цитирует его ТАСС.

Собеседник агентства также отметил, что в ходе тестов были подтверждены заявленные характеристики реактора, которые обеспечивают неограниченную дальность полета «Буревестника».

Решение о начале разработки российской межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» было принято в декабре 2001 года после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Впервые о появлении такого оружия президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Ракета получила свое название по результатам открытого голосования, проведенного на сайте Минобороны РФ.

11 февраля в России завершились государственные испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) морского базирования «Полимент-Редут», предназначенного для фрегатов проекта 22350.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
RT показал американский завод по производству запрещенных ДРСМД ракет
США решили модифицировать «Койоты» для имитации российских «Калибров»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017