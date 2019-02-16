Завершились испытания ядерной энергоустановки для ракеты «Буревестник»

Российские специалисты завершили испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты «Буревестник». Об этом 16 февраля рассказал источник в отечественной ракетостроительной отрасли.

«В январе на одном из полигонов успешно завершен важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса «Буревестник» — испытания ядерной энергетической установки», — цитирует его ТАСС.

Собеседник агентства также отметил, что в ходе тестов были подтверждены заявленные характеристики реактора, которые обеспечивают неограниченную дальность полета «Буревестника».

Решение о начале разработки российской межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» было принято в декабре 2001 года после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Впервые о появлении такого оружия президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Ракета получила свое название по результатам открытого голосования, проведенного на сайте Минобороны РФ.

11 февраля в России завершились государственные испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) морского базирования «Полимент-Редут», предназначенного для фрегатов проекта 22350.