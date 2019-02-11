Завершены госиспытания зенитно-ракетного комплекса «Полимент-Редут»

Россия завершила государственные испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) морского базирования «Полимент-Редут», сообщил главком ВМФ адмирал Владимир Королев.

ЗРК предназначены для фрегатов проекта 22350.

«Завершены испытания зенитно-ракетного комплекса «Полимент-Редут», –– приводит слова военного газета «Красная звезда» 11 февраля.

По данным ТАСС, комплексы поступят на вооружение российской армии в первой половине 2019 года.

«Полимент-Редут» сочетает в себе новую радиолокационную систему «Полимент» с обеспечивающим вертикальный запуск зенитных ракет комплексом «Редут».

Разместить новые системы планируется на фрегаты проекта 22350. Первый такой корабль — «адмирал Горшков» — поступил на вооружение ВМС в июле 2018 года.

В октябре прошлого года Минобороны опубликовало видео запуска ракет с «Адмирала Горшкова» в Баренцевом море.

Условного противника уничтожали с помощью ракет комплекса «Полимент-Редут», которые способны поражать воздушные цели в радиусе до 150 км.