Пентагон объявил тендер на приобретение российских боеприпасов

Подразделение американского министерства обороны, отвечающее за закупки необходимых для армии США боеприпасов, опубликовало на сайте правительства заявку на приобретение патронов для оружия, не используемого НАТО.

По данным издания Defence Blog, проект «Система маневренных боеприпасов» исследует рынок для определения технически и финансово надежных поставщиков специальных боеприпасов и систем вооружений для доставки и использования вне Соединенных Штатов.

Позициями в заказе стали, в частности, патроны для пистолетов Токарева и Макарова, автомата Калашникова (5,45 и 7,62 калибров ), пулеметов ПКМ, ПКТ, ДШК и ЯкБ, отмечает в понедельник, 27 мая, «Федеральное агентство новостей». Куда именно должны доставить патроны, в сообщении Пентагона не отмечается.

Отмечается, что командование американской армии проводит обзор рынка, чтобы найти поставщиков специальных боеприпасов и оружейных систем для их доставки за пределы континентальной части США; куда именно — не уточняется.

С победителем конкурса подпишут бессрочное соглашение с нелимитированным количеством поставок.

В апреле сообщалось, что Вашингтон прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года. У военных не возникнет проблем с созданием американского двигателя, и рассматривать запасные планы на случай провала Пентагон не планирует, заявил глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд.