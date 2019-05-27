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Пентагон объявил тендер на приобретение российских боеприпасов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Подразделение американского министерства обороны, отвечающее за закупки необходимых для армии США боеприпасов, опубликовало на сайте правительства заявку на приобретение патронов для оружия, не используемого НАТО.

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По данным издания Defence Blog, проект «Система маневренных боеприпасов» исследует рынок для определения технически и финансово надежных поставщиков специальных боеприпасов и систем вооружений для доставки и использования вне Соединенных Штатов.

Позициями в заказе стали, в частности, патроны для пистолетов Токарева и Макарова, автомата Калашникова (5,45 и 7,62 калибров ), пулеметов ПКМ, ПКТ, ДШК и ЯкБ, отмечает в понедельник, 27 мая, «Федеральное агентство новостей». Куда именно должны доставить патроны, в сообщении Пентагона не отмечается.

Отмечается, что командование американской армии проводит обзор рынка, чтобы найти поставщиков специальных боеприпасов и оружейных систем для их доставки за пределы континентальной части США; куда именно — не уточняется.

С победителем конкурса подпишут бессрочное соглашение с нелимитированным количеством поставок.

В апреле сообщалось, что Вашингтон прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года. У военных не возникнет проблем с созданием американского двигателя, и рассматривать запасные планы на случай провала Пентагон не планирует, заявил глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд.

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