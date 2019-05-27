В Москве отреставрируют контору Фряновской мануфактуры

В Москве восстановят исторический облик здания бывшей конторы Фряновской шерстропрядильной мануфактуры Залогиных 1917 года постройки. Об этом пишет НСН.

Здание, расположенное по адресу Воронцовская улица, дом 19А, строение 2, является объектом культурного наследия регионального значения. Реставрацией займется победитель городского аукциона по программе льготной аренды — компания ООО «Галакс Траст», имеющая большой опыт в реконструкции и реставрации объектов культурного наследия.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, в ходе торгов стартовая цена выросла на 15% и составила 9,7 млн рублей. На проведение ремонтно-восстановительных работ арендатору отводится пять лет. За это время он должен вернуть ему исторический облик и приспособить под современное использование. После этого ставка аренды составит 1 рубль за квадратный метр в год. Срок аренды объектов по данной программе составляет 49 лет.

Владельцем Фряновской шерстопрядильной мануфактуры был Василий Залогин, который, будучи выходцем из крестьян, получил почетное гражданство и выкупил себя на волю у помещика. Затем он открыл фабрику, на которой трудилось около 400 рабочих. Предприятие занималось производством платков, бархата и узорчатой материи, имело представительство во Франции, пишет агентство городских новостей «Москва».

22 мая сообщалось, что в Москве проведут реставрацию Северного речного вокзала, являющегося объектом культурного наследия.