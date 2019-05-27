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В Москве отреставрируют контору Фряновской мануфактуры

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В Москве восстановят исторический облик здания бывшей конторы Фряновской шерстропрядильной мануфактуры Залогиных 1917 года постройки. Об этом пишет НСН.

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Здание, расположенное по адресу Воронцовская улица, дом 19А, строение 2, является объектом культурного наследия регионального значения. Реставрацией займется победитель городского аукциона по программе льготной аренды — компания ООО «Галакс Траст», имеющая большой опыт в реконструкции и реставрации объектов культурного наследия.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, в ходе торгов стартовая цена выросла на 15% и составила 9,7 млн рублей. На проведение ремонтно-восстановительных работ арендатору отводится пять лет. За это время он должен вернуть ему исторический облик и приспособить под современное использование. После этого ставка аренды составит 1 рубль за квадратный метр в год. Срок аренды объектов по данной программе составляет 49 лет.

Владельцем Фряновской шерстопрядильной мануфактуры был Василий Залогин, который, будучи выходцем из крестьян, получил почетное гражданство и выкупил себя на волю у помещика. Затем он открыл фабрику, на которой трудилось около 400 рабочих. Предприятие занималось производством платков, бархата и узорчатой материи, имело представительство во Франции, пишет агентство городских новостей «Москва».

22 мая сообщалось, что в Москве проведут реставрацию Северного речного вокзала, являющегося объектом культурного наследия.

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