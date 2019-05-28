Режим ожидания: Бутину могут перевести в новую тюрьму на этой неделе

Россиянку Марию Бутину могут перевести в новую тюрьму уже на этой неделе. Об этом «Известиям» сообщил отец заключенной Валерий Бутин. По его словам, семья до сих пор не знает, в каком пенитенциарном учреждении дочь будет отбывать свой срок. Однако ее защита и родные надеются, что она не окажется в тюрьме, которая расположена вдали от столицы страны, поскольку это осложнит возможность видеться с адвокатами.

30-летняя россиянка в настоящий момент находится в распределительном центре Грейди в штате Оклахома, где ожидает перевода в новую тюрьму. Трансфер может осуществиться со дня на день.

— Скорее всего, Машу переведут на этой неделе. К сожалению, до сих пор не знаем, в каком учреждении дочка будет отбывать назначенный судом срок. Название тюрьмы станет известно, по всей видимости, только после трансфера, — заявил «Известиям» Валерий Бутин. — Сама Мария говорила, что ее могут поместить в женскую тюрьму «Олдерсон» в штате Вирджиния. Здесь более-менее демократичные условия содержания, а сама тюрьма расположена относительно близко к Вашингтону, где работают ее адвокаты. Но это только предположения.

Валерий Бутин добавил, что россиянку могут перевести в любую другую федеральную тюрьму Соединенных Штатов. При этом речь может идти об учреждениях на западном побережье страны или на территории южных штатов.

— Во многих тюрьмах, отдаленных от столицы, увы, очень плохие условия. Поэтому вся семья и, конечно, в первую очередь Мария сильно волнуются. Особенно когда знаешь, насколько хаотично происходит перевод заключенных, — подчеркнул отец россиянки. — В один момент тебя поднимают, забирают все личные вещи и выводят из здания. После чего человека везут в неизвестном направлении. И только спустя некоторое время появляется возможность позвонить родным.

По словам Валерия Бутина, Мария сейчас не испытывает какие-либо серьезные проблемы со здоровьем и не жалуется на обстановку в распределительном центре в Оклахоме. Россиянка имеет возможность звонить родным и адвокатам. Кроме того, она может пользоваться специальной электронной почтой, предназначенной для заключенных.

Мария Бутина была арестована 15 июля — в канун встречи президентов РФ и США в Хельсинки. Более трех месяцев она провела в следственном изоляторе города Александрия. За всё время пребывания в этой тюрьме российская студентка в общей сложности была на воздухе всего 45 минут. Звонить родным она могла только ночью, а общаться с другими заключенными — через окошко в двери камеры.

13 декабря студентка частично признала в американском суде свою вину. Она согласилась с пунктом, который касался нарушения закона о регистрации иностранных агентов. 26 апреля суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину к полутора годам тюрьмы и одобрил ее депортацию в Россию после отбывания срока. После вынесения приговора россиянку перевели в региональную тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу, штат Вирджиния. Однако спустя пару дней ее поместили в распределительный центр в штате Оклахома, где она находится по сей день. Мария Бутина уже провела в заключении 10 месяцев. Защита надеется, что гражданку РФ за хорошее поведение могут выпустить на свободу 5 ноября 2019 года.