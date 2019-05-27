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Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал о причинах конфликта с экс-президентом страны Петром Порошенко. По его словам, они поругались из-за принадлежащего предпринимателю телеканала «1+1».

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«Мы, кстати, из-за телевизора с ним [Порошенко] и поругались. Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, это был «1+1», — заявил Коломойский в понедельник, 27 мая, в интервью «Украинской правде».

По словам бизнесмена, конфликт продолжался долгое время. Он рассказал, что его приглашали в администрацию бывшего украинского лидера, где «давали понять, что канал что-то не то показал», а также просили оказать влияние на редакционную политику, уточняет «Газета.ру».

«Я говорил: «Я не занимаюсь «1+1». «Нет, прекрати, ты всё это контролируешь», — указал предприниматель, чьи слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Коломойский покинул Украину в июне 2017 года, спустя несколько месяцев после окончательной национализации Приватбанка, основным акционером которого он являлся. Сам бизнесмен был обвинен в выводе активов из банка. Сначала он проживал в Швейцарии, позже переехал в Израиль. 16 мая Коломойский вернулся на Украину. Позже он заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка.

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