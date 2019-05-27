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Депутат сравнил с поркой заявление Коломойского о дефолте

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Фото: REUTERS/Johannes P. Christo
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Олигарх Игорь Коломойский публично высек Вашингтон за личные геополитические интересы и эксперимент над государством Украина, заявил «Известиям» депутат от Крыма Руслан Бальбек. Так он прокомментировал призыв Коломойского к президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).

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«Помимо порки Вашингтона в словах Коломойского заложен и посыл новому президенту Украины, чтобы он не становился пешкой в чужих играх, ведь ни для кого не секрет — у официального Киева нет своей политики. Есть только «дорожная карта», указанная Вашингтоном, и инструкция: шаг влево, шаг вправо — расстрел на месте», — считает парламентарий.

В свою очередь, сенатор Сергей Цеков заявил, что бизнесмен своими заявлениями лишь создает дополнительные проблемы президенту Украины. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович полагает, что если власти Украины объявят дефолт, население страны обнищает и вряд ли сможет выжить.

Новая программа помощи Украине от МВФ stand-by была подписана в конце декабря прошлого года. Она рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд.

Обновленная схема кредитования заменяет четырехлетнюю программу расширенного финансирования, рассчитанную на $17,5 млрд до марта 2019 года. МВФ согласился выделить транш Украине в обмен на ряд требований. В заключенном меморандуме изложены политика и стратегии, которыми Киев должен руководствоваться в 2018–2020 годах.

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