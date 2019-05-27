Депутат рады оценил возможные последствия дефолта на Украине

В случае, если власти Украины объявят дефолт, население страны обнищает и вряд ли сможет выжить. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«Я думаю, что гривна будет за 200 (гривен за доллар. — Ред.), я думаю, что будет полное обнищание населения, а потом — да, с нуля начнем подниматься. Но кто выживет с этого нуля?» — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Так парламентарий прокомментировал предложение бизнесмена Игоря Коломойского объявить дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).

«МВФ не может являться партнером Украины, потому что он финансовый доктор. Этот финансовый доктор лечит нас 4,5 года. В результате этого мы полностью убили экономику, мы в безнадежной долговой яме, а значит доктор — шарлатан», — отметил Рабинович.

В связи с этим он призвал власти повременить с объявление дефолта, пишет «Газета.ру».

Новая программа помощи Украине от МВФ stand-by была подписана в конце декабря прошлого года. Она рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд.

Обновленная схема кредитования заменяет четырехлетнюю программу расширенного финансирования, рассчитанную на $17,5 млрд до марта 2019 года. МВФ согласился выделить транш Украине в обмен на ряд требований. В заключенном меморандуме изложены политика и стратегии, которыми Киев должен руководствоваться в 2018–2020 годах.