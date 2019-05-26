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В Совфеде прокомментировали идею Коломойского о дефолте для Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Бизнесмен Игорь Коломойский предложением объявить дефолт по внешним долгам Украины дает оценку нынешнему состоянию экономики страны. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

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«Коломойский своим заявлением дает оценку нынешнему состоянию Украины. Он говорит о том, что государство фактически не в состоянии выплачивать долги», — сказал сенатор RT.

По словам Цекова, бизнесмен своими заявлениями создает дополнительные проблемы президенту страны Владимиру Зеленскому.

Сенатор подчеркнул, что если Украина продолжит политику предыдущего главы государства Петра Порошенко (в частности, в плане торговых отношений с Россией), то действительно придет к дефолту.

Ранее 26 мая Коломойский, недавно вернувшийся на родину после нескольких лет жизни за границей, в интервью призвал Зеленского объявить дефолт.

«Мы должны поступить с нашими кредиторами так же, как Греция. Это пример для Украины», — заявил он.

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