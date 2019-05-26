В Совфеде прокомментировали идею Коломойского о дефолте для Украины

Бизнесмен Игорь Коломойский предложением объявить дефолт по внешним долгам Украины дает оценку нынешнему состоянию экономики страны. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Коломойский своим заявлением дает оценку нынешнему состоянию Украины. Он говорит о том, что государство фактически не в состоянии выплачивать долги», — сказал сенатор RT.

По словам Цекова, бизнесмен своими заявлениями создает дополнительные проблемы президенту страны Владимиру Зеленскому.

Сенатор подчеркнул, что если Украина продолжит политику предыдущего главы государства Петра Порошенко (в частности, в плане торговых отношений с Россией), то действительно придет к дефолту.

Ранее 26 мая Коломойский, недавно вернувшийся на родину после нескольких лет жизни за границей, в интервью призвал Зеленского объявить дефолт.

«Мы должны поступить с нашими кредиторами так же, как Греция. Это пример для Украины», — заявил он.