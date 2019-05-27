Прямой эфир

Коломойский назвал своих фаворитов на парламентских выборах на Украине

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал своих фаворитов на предстоящих парламентских выборах в стране. По его словам, он будет симпатизировать всем, кроме кандидатов от «Блока Петра Порошенко», пишет «Газета.Ру».

Кадры особого назначения: кто вошел в команду Зеленского
Как закончится «медовый месяц» президента Украины с избирателями

«[Бывший президент Украины Петр] Порошенко только что ушел, и сейчас посыплется на него всё, что за последние пять лет накопилось. С другой стороны, это тоже неплохо, потому что это дождь», — отметил Коломойский.

По мнению бизнесмена, если после всего этого партия Порошенко выживет, то она очистится.

Также Коломойский добавил, что ему не очень нравится бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

23 мая сообщалось, что Коломойский готовит к выборам в Верховную раду новый политический проект. По словам предпринимателя, он выступает консультантом создаваемого объединения. Бизнесмен рассказал, что в новый проект войдут, в частности, партия «Возрождение», часть парламентской фракции «Воля народа», партия мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам Украины
Коломойский рассказал о своем последнем разговоре с Зеленским

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017