Коломойский назвал своих фаворитов на парламентских выборах на Украине

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал своих фаворитов на предстоящих парламентских выборах в стране. По его словам, он будет симпатизировать всем, кроме кандидатов от «Блока Петра Порошенко», пишет «Газета.Ру».

«[Бывший президент Украины Петр] Порошенко только что ушел, и сейчас посыплется на него всё, что за последние пять лет накопилось. С другой стороны, это тоже неплохо, потому что это дождь», — отметил Коломойский.

По мнению бизнесмена, если после всего этого партия Порошенко выживет, то она очистится.

Также Коломойский добавил, что ему не очень нравится бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

23 мая сообщалось, что Коломойский готовит к выборам в Верховную раду новый политический проект. По словам предпринимателя, он выступает консультантом создаваемого объединения. Бизнесмен рассказал, что в новый проект войдут, в частности, партия «Возрождение», часть парламентской фракции «Воля народа», партия мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам».