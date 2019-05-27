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Трамп пообещал сохранить санкции против КНДР

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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США будут придерживаться текущего режима санкций в отношении КНДР и не планируют излишне форсировать процесс денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом 27 мая заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио.

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«Северная Корея обладает большим экономическим потенциалом. Я считаю, что он ( лидер КНДР Ким Чен Ын. — Ред.) понимает, что с ядерным оружием он не добьется экономического роста, однако мы не торопимся (с денуклеаризацией. — Ред.), санкции остаются», — цитирует Трампа ТАСС.

Одновременно американский лидер отметил, что доволен тем, как развиваются события, пишет «Газета.ру».

Накануне Трамп заявлял, что недавние запуски ракет Северной Кореей не вызывают у него обеспокоенности.

27 февраля в Ханое состоялся саммит Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В первый день главы государств провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

На следующий день, 28 февраля, политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры. В Белом доме впоследствии сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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