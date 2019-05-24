Прямой эфир

КНДР отказалась продолжать переговоры с США

0
Фото: REUTERS/Ann Wang
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В МИД КНДР возложили вину за срыв переговоров в Ханое в конце февраля на американскую сторону и заявили, что пока США не изменит свою позицию, переговорный процесс не будет возобновлен. Об этом 24 мая сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) со ссылкой на официального представителя ведомства.

Ким наш: как прошел первый визит главы КНДР в Россию
Встреча Владимира Путина с Ким Чен Ыном может сказаться на урегулировании на Корейском полуострове

Собеседник агентства подчеркнул, что для улучшения отношений с Вашингтоном Пхеньян прекратил ядерные испытания и испытания межконтинентальных баллистических ракет, а также предпринял шаги для возвращения останков американских военнослужащих.

По его слова, США не ответили на шаги доброй воли в той же степени, а намеренно подтолкнули переговоры к разрыву, «попросту предъявив требование одностороннего разоружения КНДР».

Северная Корея призывает Соединенные Штаты отказаться от этой позиции, так как в противном случае диалог между двумя странами не возобновится, передает «РИА Новости».

«Пока Соединенные Штаты не отставят в сторону свои нынешние расчеты и не придут к новым, диалог КНДР–США никогда не будет возобновлен, а перспективы решения ядерной проблемы будут еще более мрачными», — подчеркнули в МИД Северной Кореи.

27 февраля в Ханое состоялся саммит Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В первый день главы государств провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

На следующий день, 28 февраля, политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры. В Белом доме впоследствии сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу полной денуклеаризации Корейского полуострова.

15 марта появилась информация о том, что руководство КНДР рассматривает возможность приостановки дальнейших переговоров с США о денуклеаризации, так как Пхеньян не намерен «идти на уступки» требованиям американской стороны, выдвинутым в Ханое.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017