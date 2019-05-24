КНДР отказалась продолжать переговоры с США

В МИД КНДР возложили вину за срыв переговоров в Ханое в конце февраля на американскую сторону и заявили, что пока США не изменит свою позицию, переговорный процесс не будет возобновлен. Об этом 24 мая сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) со ссылкой на официального представителя ведомства.

Собеседник агентства подчеркнул, что для улучшения отношений с Вашингтоном Пхеньян прекратил ядерные испытания и испытания межконтинентальных баллистических ракет, а также предпринял шаги для возвращения останков американских военнослужащих.

По его слова, США не ответили на шаги доброй воли в той же степени, а намеренно подтолкнули переговоры к разрыву, «попросту предъявив требование одностороннего разоружения КНДР».

Северная Корея призывает Соединенные Штаты отказаться от этой позиции, так как в противном случае диалог между двумя странами не возобновится, передает «РИА Новости».

«Пока Соединенные Штаты не отставят в сторону свои нынешние расчеты и не придут к новым, диалог КНДР–США никогда не будет возобновлен, а перспективы решения ядерной проблемы будут еще более мрачными», — подчеркнули в МИД Северной Кореи.

27 февраля в Ханое состоялся саммит Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В первый день главы государств провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

На следующий день, 28 февраля, политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры. В Белом доме впоследствии сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу полной денуклеаризации Корейского полуострова.

15 марта появилась информация о том, что руководство КНДР рассматривает возможность приостановки дальнейших переговоров с США о денуклеаризации, так как Пхеньян не намерен «идти на уступки» требованиям американской стороны, выдвинутым в Ханое.