КНДР собирается прервать переговоры о денуклеаризации с США

Руководство КНДР рассматривает решение о приостановке дальнейших переговоров с США о денуклеаризации.

Как сообщила заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи, у страны «нет намерения идти на уступки требованиям США, выдвинутым на саммите в Ханое».

По словам замминистра, глава КНДР Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении и дальнейших действиях, передает ТАСС.

В конце февраля 2019 года во вьетнамском Ханое состоялся саммит президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В первый день главы государств провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

На следующий день, 28 февраля, политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Позже в Белом доме рассказали, что сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу полной денуклеаризации КНДР.