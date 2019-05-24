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Конгресс захотел обязать Трампа отчитываться о переговорах с КНДР

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Фото: Global Look Press/Alex Edelman
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Группа американских законодателей из обеих палат американского Конгресса представила в пятницу, 24 мая, законопроект, который обязывает президента США Дональда Трампа отчитываться о планах заключить любые договоренности с руководством Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сенаторов.

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Отмечается, что эта инициатива предусматривает создание основы механизма надзора для поддержки «принципиальной дипломатии, нацеленной на достижение денуклеаризации» Корейского полуострова

В заявлении подчеркивается, что конгресс ожидает от любого заключаемого между США и КНДР соглашения реализации, мониторинга и проверки денуклеаризации Северной Кореи.

Ранее 24 мая в МИД КНДР возложили вину за срыв переговоров в Ханое в конце февраля на американскую сторону и заявили, что пока США не изменит свою позицию, переговорный процесс не будет возобновлен.

27 февраля в Ханое состоялся саммит Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В первый день главы государств провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

На следующий день, 28 февраля, политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры. В Белом доме впоследствии сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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