Конгресс захотел обязать Трампа отчитываться о переговорах с КНДР

Группа американских законодателей из обеих палат американского Конгресса представила в пятницу, 24 мая, законопроект, который обязывает президента США Дональда Трампа отчитываться о планах заключить любые договоренности с руководством Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сенаторов.

Отмечается, что эта инициатива предусматривает создание основы механизма надзора для поддержки «принципиальной дипломатии, нацеленной на достижение денуклеаризации» Корейского полуострова

В заявлении подчеркивается, что конгресс ожидает от любого заключаемого между США и КНДР соглашения реализации, мониторинга и проверки денуклеаризации Северной Кореи.

Ранее 24 мая в МИД КНДР возложили вину за срыв переговоров в Ханое в конце февраля на американскую сторону и заявили, что пока США не изменит свою позицию, переговорный процесс не будет возобновлен.

27 февраля в Ханое состоялся саммит Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В первый день главы государств провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

На следующий день, 28 февраля, политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры. В Белом доме впоследствии сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу полной денуклеаризации Корейского полуострова.