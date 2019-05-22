В КНДР назвали Байдена слабоумным за критику северокорейского руководства

Бывший вице-президент США Джо Байден, «любящий всюду совать нос», ведет себя неразумно, оскорбляя высшее руководство КНДР, пишет в среду, 22 мая, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Эти глупые слова Байдена — всего лишь софизм пошехонца, не обладающего даже элементарными человеческими качествами, не говоря уже о политической деятельности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦТАК.

Агентство напомнило об обвинениях в непристойном поведении в отношении женщин, выдвинутых против Байдена, отметив, что за это над бывшим вице-президентом смеются «не только в американском обществе, но и внутри демократической партии». Еще одной причиной, почему политик стал «объектом насмешек в СМИ», по мнению авторов статьи, стал инцидент в апреле 2011 года, когда Байден заснул во время выступления действовавшего президента Барака Обамы.

В сообщении отмечается, что во время учебы в университете американец получил двойку за списывание, а позже во время президентских выборов 1988 года ему пришлось снять свою кандидатуру из-за обвинений в плагиате.

По мнению авторов материала, Байден обладает невысоким IQ, не умеет проводить серьезные публичные выступления и даже сам не представляет, «о чем он говорит». Тем не менее политик нередко хвалит себя, утверждая, что он является наиболее популярным кандидатом на пост президента на выборах 2020 года.

«Это действительно курам на смех», — говорится в сообщении. ЦТАК призвало американца задуматься над причинами поражения на президентских выборах в прошлом и напомнило, что кандидат на пост главы государства должен вести себя серьезно.

Джо Байден объявил о своем участии в выборах главы государства 25 апреля. Политик работал в команде 44-го президента США Барака Обамы. Он уже участвовал в выборах главы государства в 1988 году и в 2008 году, однако оба раза снимал свою кандидатуру.

27 апреля стало известно, что о готовности проголосовать на предстоящих выборах за Байдена заявили 43% респондентов. Поддержать нынешнего главу государства согласились 37%.