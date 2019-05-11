Трамп заявил о доверии к КНДР вопреки запускам ракет

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не считает запуски баллистических ракет малой дальности, произведенные Северной Кореей 9 мая, нарушением доверия между двумя государствами. Об этом он рассказал в субботу, 10 мая, в интервью Politico.

«Это ракеты малой дальности, поэтому я не считаю это нарушением доверия. Это всё обыкновенное дело. Самое обыкновенное», — сказал Трамп.

Глава государства отметил, что в какой-то момент КНДР может и потерять это доверие, но сейчас этого не происходит.

9 мая сообщалось, что Северная Корея осуществила запуск неустановленных снарядов в восточном направлении. Запуск был проведен в 16:30 по местному времени (8:30 мск). Снаряды, предположительно, были выпущены из провинции Северный Пхенган.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон следит за ракетными запусками Северной Кореи. По его словам, Пхеньян хочет переговоров, но не готов к ним.

4 мая Пхеньян запустил ракету малой дальности из порта Вонсан на юго-восточном побережье Северной Кореи. 5 мая КНДР провела военные учения с использованием тактических управляемых ракет.