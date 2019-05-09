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КНДР осуществила запуск неустановленных снарядов

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Фото: REUTERS/KCNA
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Северная Корея осуществила запуск неустановленных снарядов в восточном направлении. Об этом в четверг, 9 мая, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

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Отмечается, что запуск был осуществлен в 16:30 по местному времени (08:30 мск). Снаряды, предположительно, были запущены из провинции Северный Пхенган в восточном направлении.

4 мая Пхеньян запустил ракету малой дальности из порта Вонсан на юго-восточном побережье КНДР. Отмечается, что было произведено неcколько пуcков в направлении Японского моря, ракеты пролетели от 70 до 200 км. В Японии подчеркнули, что ракеты не достигли исключительной экономической зоны страны. 5 мая КНДР провела военные учения с использованием тактических управляемых ракет.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о якобы связи пусков с переговорами лидера республики с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшимися 25 апреля во Владивостоке. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такое сравнение некорректным.

25 апреля Владимир Путин провел переговоры с Ким Чен Ыном во Владивостоке. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове. После встречи российский президент заявил, что разделяет позицию Соединенных Штатов относительно денуклеаризации Северной Кореи, но для начала этого процесса Пхеньяну нужны гарантии безопасности.

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