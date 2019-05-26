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Трамп не испугался пусков ракет в КНДР

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что недавние запуски ракет Северной Кореей не вызывают у него обеспокоенности. Об этом он написал в своем Twitter в субботу, 25 мая.

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«КНДР выстрелила из кое-какого маленького оружия, это встревожило некоторых моих людей, но не меня», — отметил Трамп, выразив уверенность, что северокорейский лидер Ким Чен Ын выполнит данное ему некое обещание.

Глава Белого дома также признался, что статья Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) про бывшего вице-президента США Джо Байдена (который является его политическим оппонентом) вызвала у него улыбку. Авторы материала раскритиковали американского политика, «любящего всюду совать нос», за оскорбление высшего руководства КНДР. В статье Байдена назвали слабоумным человеком, с низким IQ, который не умеет проводить серьезные публичные выступления и даже сам не представляет, «о чем он говорит».

4 мая Пхеньян запустил ракету малой дальности из порта Вонсан на юго-восточном побережье КНДР. Отмечается, что было произведено несколько пусков в направлении Японского моря, ракеты пролетели от 70 км до 200 км. В Японии подчеркнули, что ракеты не достигли исключительной экономической зоны страны. 5 мая КНДР провела военные учения с использованием тактических управляемых ракет.

27 февраля в Ханое состоялся саммит Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В первый день главы государств провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

На следующий день, 28 февраля, политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры. В Белом доме впоследствии сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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