Директорат ЧМ по хоккею в Словакии назвал лучших игроков турнира

Директорат чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии назвал лучших игроков турнира, среди которых двое россиян.

В их числе вратарь сборной России Андрей Василевский и нападающий команды Никита Кучеров. Лучшим защитником стал чех Филип Гронек, пишет «РИА Новости».

Кроме того, канадский нападающий Марк Стоун был признан самым ценным игроком чемпионата. В 10 матчах турнира он забросил восемь шайб и сделал шесть результативных передач.

26 мая российская сборная по хоккею завоевала бронзовые медали чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. В матче за третье место команда победила Чехию по буллитам.

Чемпионами стали представители национальной команды Финляндии, которые обыграли в финале канадцев со счетом 3:1.

25 мая россияне проиграли полуфинальный матч с Финляндией со счетом 0:1. Двумя днями ранее в четвертьфинальной игре россияне обыграли сборную США со счетом 4:3.

Россия уверенно прошла групповой турнир, выиграв все семь матчей. Команда обыграла в том числе Швецию, победившую в двух предыдущих мировых чемпионатах.