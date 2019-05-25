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Сборная Канады победила чехов в полуфинале ЧМ по хоккею в Словакии

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Сборная Канады победила национальную команду Чехии в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года в словацкой Братиславе.

Встреча закончилась со счетом 5:1. Среди канадцев отличились Марк Стоун, Дарнелл Нурс, Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Туррис и Тома Шабо, пишет «Интерфакс».

Теперь чешские хоккеисты встретятся с командой России в матче за третье место, так как россияне ранее уступили финнам в своем полуфинальном поединке со счетом 0:1.

Матч за третье место и финальный поединок между командами Финляндии и Канады состоятся в воскресенье, 26 мая.

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