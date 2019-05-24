Чемпионат мира по хоккею пройдет в России в 2023 году

Конгресс Международной федерации хоккея утвердил решение о проведении чемпионата мира 2023 года в России. Об этом объявлено в ходе мероприятия организации в Братиславе.

Полугодовой конгресс федерации в сентябре 2018 года вынес решение о проведении турнира в Санкт–Петербурге, напоминает в пятницу, 24 мая «РИА Новости». Первенство в 2024 году пройдет в Чехии, а в 2025 году ЧМ по хоккею состоится в Швеции.

Чемпионат мира по хоккею проводился в России трижды — в 2000, 2007 и 2016 годах.

В 2019 году соревнования принимает Словакия. 24 мая стало известно, что в полуфинале Россия встретится с командой Финляндии, а Канада будет играть со сборной Чехии.