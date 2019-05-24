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Определился соперник России в полуфинале чемпионата мира по хоккею

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Сборная России встретится с командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии.

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Финны оказались сильнее Швеции в овертайме — 5:4. Российские хоккеисты в четвертьфинале обыграли команду США (4:3), передает «Газета.ру».

Форвард сборной России Александр Овечкин в матче против США мощным силовым приемом выбросил соперника за борт на скамейку российской команды.

В другом полуфинале встретятся сборная Чехии, победившая Германию (5:1), и команда Канады, обыгравшая в овертайме швейцарцев (3:2).

Матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе, начало в 16:15 мск. Встреча за третье место и финал состоятся 26 мая.

На мировом первенстве подопечные Ильи Воробьева одержали восемь побед и являются единственной командой, которая на турнире не потерпела ни одного поражения.

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