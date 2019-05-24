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Овечкин эффектным силовым приемом отправил игрока США на скамейку запасных

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Фото: youtube.com
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Форвард сборной России Александр Овечкин в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии против национальной команды США мощным силовым приемом выбросил американского нападающего Брэда Скжея через борт на скамейку российской команды.

Овечкин атаковал Скжея у борта, а американский игрок не смог противостоять напору и перелетел на скамейку к российским игрокам, упав вверх ногами рядом с Евгением Дадоновым. Происшествие не повлияло на форварда США, он вернулся на лед и продолжил матч, пишет «РИА Новости».

Встреча американской и российской сборных прошла 23 мая в Братиславе и завершилась со счетом 4:3 в пользу России. Брэд Скжей забросил первую шайбу в матче в российские ворота. Следующим соперником россиян станет сборная Финляндии.

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