Защитник сборной России рассказал о матче с американцами

Российская сборная по хоккею в четвертьфинальном матче с американцами сборной США на чемпионате мира «играла сердцем и видела поддержку болельщиков», об этом «Известиям» рассказал защитник национальной команды Дмитрий Орлов.

«Играли сердцем за страну, видели наших болельщиков, что они нас поддерживали. Хорошо, что мы выстояли и выиграли эту игру», — заявил хоккеист.

По его словам, успех в первом периоде связан с тем, что тренеры рекомендовали россиянам постараться доминировать в начале игры, как в матче со шведами.

«Во втором периоде мы остановились, ненужные потери у нас появились, из-за этого команда США почувствовала уверенность и начала играть», — отметил Орлов.

Он напомнил, что российской сборной предстоит сыграть еще два матча. По его словам, сейчас нет разницы, кто будет следующим соперником, главное — восстановиться к предстоящей игре.

«Сейчас все игры важные, все игры запредельные, много будет борьбы. Мы постараемся играть «от ножа», играть полные 60 минут, прибавлять в этом моменте, потому что во всех играх, которые мы проводили, мы на какой-то промежуток останавливались».

Отвечая на вопрос о 17-летнем американском форварде Джеке Хьюзе Орлов отметил, что это талантливый игрок с хорошими перспективами, но пока о нем рано говорить как о состоявшемся хоккеисте, потому что это его первый взрослый турнир.

«Мы играли против команды USA, а не против одного их игрока. Главное, что мы победили и двигаемся дальше», — подытожил российский хоккеист.

Сборная России по хоккею 23 мая победила в четвертьфинальной игре со сборной США на чемпионате мира по хоккею со счетом 4:3. В российской команде отличились Кирилл Капризов, Никита Гусев, Михаил Сергачев, Михаил Григоренко. У американцев голы забили Брэдли Шей, Ноа Хенифин и Алекс Дебринкат.