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Российские хоккеисты сыграют в финале Кубка Стэнли

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Фото: REUTERS/Billy Hurst/USA TODAY Sports
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«Сент-Луис Блюз» выбил «Сан-Хосе Шаркс» из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Шестой матч завершился со счетом 5:1. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-2. «Сент-Луис» пробился в решающую стадию розыгрыша Кубка Стэнли впервые с сезона 1969/70, передает «Газета.ру».

Заброшенной шайбой в составе победителей отметился россиянин Владимир Тарасенко. Благодаря этому голу 27-летний игрок стал третьим в истории клуба, кому удалось достичь отметки в 30 голов в плей-офф.

Для Тарасенко эта шайба стала восьмой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Всего он набрал 13 (8 голов + 5 передач) очков. Также шайбу забросил форвард «Блюз» Иван Барбашев. На его счету теперь 5 (2+3) баллов за результативность.

В финале Кубка Стэнли соперником команды, как и 49 лет назад, станет «Бостон Брюинз», который ранее одолел «Каролину» (4-0). Стартовая встреча серии состоится 28 мая в Бостоне.

«Сент-Луис» трижды проигрывал в финалах Кубка Стэнли. «Бостон» побеждал в финальной серии шесть раз, последний из которых был в 2011 году. Россияне в составе команды не играют.

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