Прямой эфир

Форвард сборной США по хоккею рассказал о причинах поражения от команды РФ

0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная США играла в четвертьфинальном матче на чемпионате мира по хоккею не хуже России, «но соперник был более эффективен при реализации своих моментов». Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал нападающий американской команды Джек Хьюз.

Хоккеист добавил, что испытывает в связи с этим большое разочарование.

«Не обращаю внимания на две свои голевые передачи, для меня главное — командный успех, а сегодня мы его не достигли», — подчеркнул Хьюз.

Вместе с тем, 17-летний форвард отметил, что этот чемпионат мира стал для него неоценимым опытом.

«Уверен, что он позволит мне расти дальше как хоккеисту, поскольку играть с такими мастерами, как Патрик Кейн, Джонни Годро и остальные хоккеисты сборной США, — это большая честь для любого молодого игрока», — сказал Хьюз.

Сборная России по хоккею победила в четвертьфинальной игре со сборной США со счетом 4:3. Следующим соперником россиян станет победить матча между Канадой и Швейцарией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Защитник сборной России рассказал о матче с американцами
Хоккеист сборной России предложил сократить количество команд на ЧМ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017