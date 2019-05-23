Форвард сборной США по хоккею рассказал о причинах поражения от команды РФ

Сборная США играла в четвертьфинальном матче на чемпионате мира по хоккею не хуже России, «но соперник был более эффективен при реализации своих моментов». Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал нападающий американской команды Джек Хьюз.

Хоккеист добавил, что испытывает в связи с этим большое разочарование.

«Не обращаю внимания на две свои голевые передачи, для меня главное — командный успех, а сегодня мы его не достигли», — подчеркнул Хьюз.

Вместе с тем, 17-летний форвард отметил, что этот чемпионат мира стал для него неоценимым опытом.

«Уверен, что он позволит мне расти дальше как хоккеисту, поскольку играть с такими мастерами, как Патрик Кейн, Джонни Годро и остальные хоккеисты сборной США, — это большая честь для любого молодого игрока», — сказал Хьюз.

Сборная России по хоккею победила в четвертьфинальной игре со сборной США со счетом 4:3. Следующим соперником россиян станет победить матча между Канадой и Швейцарией.