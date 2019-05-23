Скончался хоккеист сборной СССР Сергей Абрамов

Двукратный чемпион мира по хоккею среди молодежных команд в составе сборной СССР Сергей Абрамов умер на 63-м году жизни.

Пресс-служба клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Ижсталь», за который выступал и в котором тренировал Абрамов, выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

В составе «Ижстали» Абрамов провел 12 сезонов. Он является рекордсменом клуба по числу сыгранных матчей (218), заброшенным шайбам (81) и голевым передачам (93).

Абрамов также выступал за СКА (Новосибирск), «Прогресс» (Глазов), «Славия» (Болгария) и «Ратинген» (Германия). С 1994-2006 годах Абрамов возглавлял «Ижсталь». В 2013-м он был признан самым выдающимся спортсменом в истории Ижевска.

12 мая на 80-м году жизни скончался советский хоккеист, олимпийский чемпион 1968 года по хоккею в составе сборной СССР Анатолий Ионов. Спортсмен играл за команды «Электросталь», «Крылья Советов», ЦСКА.