Тренер сборной России по хоккею ответил на насмешку журналистки из США

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал слова журналистки The New York Times Джули Робенхаймер, которая назвала «абсурдной» игру сборной РФ в матче против команды США.

«Слова американской журналистки? Прочитали и проехали дальше. Посмеялись в душе», — цитирует наставника российской сборной «Спорт-Экспресс».

23 мая россияне обыграли американцев со счетом 4:3 в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею. В 1/2 финала сборная РФ встретится с командой Финляндии. Игра пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая. Начало поединка в 16:15 по мск.

Позднее комментируя матч Россия–США эксперт The New York Times Джули Робенхаймер заявила, что американцы стали первыми, кто смог создать проблемы для россиян на мировом первенстве, а модель игры сборной РФ она назвала «абсурдной».

«Сначала хоккеисты на огромной скорости врываются в зону соперника, а потом летят обратно. Мы называем это легкой атлетикой. Подопечные Блэшилла старались помешать им действовать в таком ключе», — заявила журналистка в интервью RT.

В свою очередь, Воробьев не стал уделять много внимания словам представителя американского СМИ, так как сейчас он сосредоточен над предстоящем матче с финнами. По его словам, соперники играют очень отлажено — «как финские часы» и, вероятнее всего, будут «в защите, ждать контратаки».