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Тренер сборной России по хоккею ответил на насмешку журналистки из США

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал слова журналистки The New York Times Джули Робенхаймер, которая назвала «абсурдной» игру сборной РФ в матче против команды США.

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«Слова американской журналистки? Прочитали и проехали дальше. Посмеялись в душе», — цитирует наставника российской сборной «Спорт-Экспресс».

23 мая россияне обыграли американцев со счетом 4:3 в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею. В 1/2 финала сборная РФ встретится с командой Финляндии. Игра пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая. Начало поединка в 16:15 по мск.

Позднее комментируя матч Россия–США эксперт The New York Times Джули Робенхаймер заявила, что американцы стали первыми, кто смог создать проблемы для россиян на мировом первенстве, а модель игры сборной РФ она назвала «абсурдной».

«Сначала хоккеисты на огромной скорости врываются в зону соперника, а потом летят обратно. Мы называем это легкой атлетикой. Подопечные Блэшилла старались помешать им действовать в таком ключе», — заявила журналистка в интервью RT.

В свою очередь, Воробьев не стал уделять много внимания словам представителя американского СМИ, так как сейчас он сосредоточен над предстоящем матче с финнами. По его словам, соперники играют очень отлажено — «как финские часы» и, вероятнее всего, будут «в защите, ждать контратаки».

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