Сборная России по хоккею проиграла в полуфинале ЧМ в Словакии

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии. Об этом 25 мая сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что встреча закончилась со счетом 0:1. Победную для Финляндии шайбу в третьем тайме забросил Марко Антилла.

24 мая выяснилось, что соперником сборной РФ по хоккею на ЧМ станет сборная Финляндии. Финны в четвертьфинале обыграли сборную Швеции в овертайме со счетом 5:4. Россияне же в четвертьфинале обыграли американцев со счетом 4:3.

Другую полуфинальную пару составили команды Чехии и Канады. Игра за третье место и финал пройдут 26 мая.